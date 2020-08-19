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Samsun’da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ EMRE ACAR (35) HAYATINI KAYBETTİ
Asayiş 19.08.2020, 09:35
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Samsun’da meydana gelen trafik kazasında kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Acar (35) idaresindeki 55 RY 017 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybederek kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada ağır yaralanan Emre Acar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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