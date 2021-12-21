Samsun’da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı

Samsun’da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’ndeki bir kahvehanede saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen bir kişi tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda Oktay B., Hüseyin V., Oktay K. ve Adem Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla özel bir hastane ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Oktay B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.K.’yi yakalayarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.