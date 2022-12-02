Samsun’da kahvehane önündeki cinayet davasında 4 kişiye ceza yağdı

Samsun’da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili tutuklanan 4 kişiye 12 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi’ndeki bir kahvehane önünde 16 Temmuz 2021’de gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabanca ve iki pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı. Ağır yaralanan Bayram Taşkara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili İlhan T.C., Şeref A., Nurettin G. ve Adem A.’yı gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında İlhan T.C. ve Şeref A. 15’er yıl, Adem A., 13 yıl ve Nurettin G. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.