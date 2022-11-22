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Samsun’da kaçak votkadan bir kişi zehirlendi
Samsun’da ’içtiği kaçak votkadan zehirlendiği’ iddia edilen 23 yaşındaki genç hastanelik oldu.
Asayiş 22.11.2022, 10:30
Samsun’da ’içtiği kaçak votkadan zehirlendiği’ iddia edilen 23 yaşındaki genç hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ’içtiği kaçak votkadan zehirlendiği’ ileri sürülen Y.T.(23) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.T. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.