Samsun’da kaçak votkadan bir kişi zehirlendi

Samsun’da ’içtiği kaçak votkadan zehirlendiği’ iddia edilen 23 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ’içtiği kaçak votkadan zehirlendiği’ ileri sürülen Y.T.(23) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.T. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.