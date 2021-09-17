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Samsun’da kaçak silahla ilgili 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da silah ticaretine yönelik polisin yaptığı operasyonda 5 adet ruhsatız tabanca ile yakalanan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 17.09.2021, 20:12
Samsun’da kaçak silahla ilgili 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da silah ticaretine yönelik polisin yaptığı operasyonda 5 adet ruhsatız tabanca ile yakalanan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmada 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 5 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 139 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 7 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca iğnesi, 3 adet tabanca namlusu ele geçirildi. Olayla ilgili A.S.Y. ve C.Y. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S.Y. ve C.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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