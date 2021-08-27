Samsun’da kaçak makaron ve tütün operasyonu

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda Vezirköprü ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapıldığını tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 12 işyerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan aramada 118 bin 700 adet doldurulmuş makaron, 36 bin adet boş makaron, 502 paket sigara filtresi, 5 kilo nargile tütünü, 5 kilo nargile kömürü ve 130 kilo açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.