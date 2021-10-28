Samsun’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Samsun’da kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi Pelitoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri F.K., C.Ç., Y.T., M.B. ve H.K.’yi kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte 4 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet malya demiri ile 1 adet balyoz ele geçirildi. İfadesi alınan 5 kişi, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.