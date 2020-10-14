banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Putin’den ikinci corona aşısı müjdesi
Hakkari'ye turist olarak geldi ama...
Hakkari'ye turist olarak geldi ama...
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç öldü mü?
Sosyal Medya fenomeni Murat Övüç öldü mü?

Samsun’da kaçak içki operasyonu

SAMSUN'DA ALKOL OPERASYONUNDA EL YAPIMI ALKOLÜ İÇKİ VE MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 14.10.2020, 15:12
1
Samsun’da kaçak içki operasyonu

Samsun’da ’Alkol Operasyonu’nda el yapımı alkollü içki ve malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, son dönemlerde meydana gelen alkollü içki zehirlenmesi şüphesine bağlı olarak ölüm olayları gerçekleştiğinden bugün saat 14.00’te ülke genelinde eş zamanlı olarak "Alkol Operasyonu" düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, alkollü içki satışı yapan toplamda 107 iş yeri, 67 ekip ve 180 personel ile birlikte denetlendi. Yapılan denetimde, 1 aranan şahıs yakalanırken, 161 adet cinsel içerikli kaçak ürün, 52 adet alkol kiti, 39 şişe kaçak ve el yapımı alkollü içki, her biri 1 litre olan toplamda 645 adet etil alkol, 760 dal doldurulmuş makaron sigara ve 1.84 gram esrar maddesi elde edildi.

Toplamda, 3 iş yerine ve 3 şahsa 5607 SKM’den adli işlem, 2 şahıs ve 2 iş yerine de 4733 SKM’den idari işlem yapıldı.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2