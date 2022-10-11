Samsun’da kaçak cep telefonu ele geçirildi

Samsun’da bir iş yerinde yapılan aramada 8 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesinde bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri M.E.ve M.Y. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlattı.