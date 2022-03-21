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Samsun’da "KAAN Projesi" kapsamında toplam bin 855 ihbar

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun’da "KAAN Projesi" kapsamında 2020 yılında 462, 2021 yılında 1179 ve 2022 yılının ilk iki ayı içerisinde 216 olmak üzere toplam bin 855 ihbar geldiğini, gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerin gerekli işlemleri yaptığını söyledi.

Asayiş 21.03.2022, 11:33
Samsun’da "KAAN Projesi" kapsamında toplam bin 855 ihbar

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun’da "KAAN Projesi" kapsamında 2020 yılında 462, 2021 yılında 1179 ve 2022 yılının ilk iki ayı içerisinde 216 olmak üzere toplam bin 855 ihbar geldiğini, gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerin gerekli işlemleri yaptığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal başkanlığında #KAAN (Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi) Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında amacına uygun, etkin verimli sürdürülebilir, genel kolluk ve özel kolluk görevlilerinin etkin iş birliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi, meydana gelen olayların en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi amacıyla, ‘Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)’ 01 Nisan 2019 yılında pilot il olarak İstanbul’da faaliyet geçirilmiştir. İlimizde de, 30 büyük şehirler birlikte başta kamu hastaneleri olmak üzere, eğitim kurumlarında, havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, sitelerde, park ve bahçelerde, toplu taşıma istasyonları ve güzergâhları olmak üzere KAAN Projesi 02 Mart 2020 tarihinde faaliyet geçirilmiştir” dedi.

Urhal, KAAN Projesi faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu kapsamda; 2020 yılında 204 genel kolluk ve 875 özel güvenlik görevlisine, 2021 yılında 77 genel kolluk, 22 site sorumlusu/yöneticisi ve 810 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 281 genel kolluğa, 22 site sorumlusu/yöneticisine bin 685 özel güvenlik görevlisine eğitim verilmiştir. Eğitimler verildikten sonra ilimizde bulunan 940 özel güvenlik izni verilen birim KAAN projesi kapsamına dâhil edilmiştir. İlimizde polis sorumluluk bölgesinde 3 bin 166 ve jandarma bölgesinde 548 olmak üzere toplam 3 bin 714 özel güvenlik görevlisi görev yapmaktadır. Proje kapsamında 2020 yılında 462, 2021 yılında bin 179 ve 2022 yılının ilk iki ayı içerisinde 216 olmak üzere toplam bin 855 ihbar gelmiş ve gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerimiz gerekli işlemleri yapmışlardır. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde; olaylara daha hızlı müdahale edilmesi, geniş bir alana hakim olan özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasında irtibat ve koordinenin etkin bir şekilde sağlanması, görev bilincinin geliştirilmesi ve sorumluluğun arttırılması, özellikle terör olayları ile ilgili eşkal ve bilgilerinin daha süratli bir şekilde paylaşılması, özel güvenlik görevlilerinin görev yatığı alanlarda, suçla daha etkin mücadele edilerek vatandaşlarımızın güven duyusunun artırılması hedeflenmektir."

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