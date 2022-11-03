Samsun’da jandarma terörden aranan 7 kişiyi yakaladı

Samsun’da ekim ayında İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan denetim ve uygulamalarda terör örgütüne üye olmak suçundan 7 kişi yakalanırken, birçok suçlu ve suç unsuruna da göz açtırılmadı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde birçok suçlu ve suç unsuru ele geçirildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Aranan şahısların yakalanmasına yönelik; 136 bin 727 şahıs ile 52 bin 644 araç sorgulanmış, 539 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 7 terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalanmış, 26 kayıp şahıs bulunmuş, 33 adet tabanca, 24 adet av tüfeği, 1263 adet mühimmat ele geçirilmiştir. 104 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana gelmiş olup, olaylarda 140 şahıs yakalanmış, 70 bin 661 gram kubar esrar, 325 kök kenevir bitkisi, 573 adet sentetik hap, 18 adet sikke, 500 paket kaçak sigara, 11 bin 875 gram kaçak tütün, 89 bin adet makaron ele geçirilmiştir. Trafik timlerince 57 bin 687 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 5 bin 219 araç sürücüsüne trafik kuralları hususunda eğitim verilmiştir” bilgileri verildi.