Samsun’da izinsiz gösteriye polis müdahale etti: 13 gözaltı

Samsun’da, İran’daki kadınlara destek için düzenlenen gösteriye izinsiz oldukları gerekçesiyle polis müdahale etti. 12’i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İran’daki kadın gösterilerine destek için Samsun Kadın Platformu adı altında sosyal medyada bir araya gelen bir grup Atakum ilçesindeki bir AVM önünde basın açıklaması düzenledi. Samsun Valiliğinden izin alınmadan yapılan basın açıklaması ve eyleme polis, izinsiz olduğu için gruptan dağılmalarını istedi. Eylemlerinde ısrarcı olan grubun dağılmaması üzerine polis 12’si kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 13 kişi geniş güvenlik önlemi altında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu aldıktan sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.