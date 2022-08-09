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Samsun’da inşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı

Samsun’da çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası ölümden dönerek hastanelik oldu.

Asayiş 09.08.2022, 16:31
Samsun’da inşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı

Samsun’da çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası ölümden dönerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası Z.T.(51) malzeme çekerken bastığı tahta kayınca yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Z.T., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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