banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?
Elon Musk komedi programı sunacak!
Elon Musk komedi programı sunacak!
İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City’nin
İngiltere Lig Kupası 8. kez Manchester City’nin

Samsun’da inşaat malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

Samsun’da inşaat malzemesi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 26.04.2021, 02:56
3
Samsun’da inşaat malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

Samsun’da inşaat malzemesi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Eski Fırın Kavşağı yanında gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik’den Samsun’a inşaat malzemesi götüren İlyas Poyraz idaresindeki 11 AS 635 plakalı kamyon, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçip devrildi. Kamyondan savrulan inşaat malzemeleri yola saçıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İlyas Poyraz 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?