Samsun’da inşaat malzemesi satan işyerinde yangın çıktı

Samsun’da inşaat malzemesi satan işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Odunpazarı Caddesi’ndeki inşaat malzemesi satan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinin bahçesindeki seramiklerin üzerinde bulunduğu paletlerde yangın çıktı. Paletler alev alev yanarken, yangın itfaiyeye ve polise haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.