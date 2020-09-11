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Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 11.09.2020, 01:40
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Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Tır Garajı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, 55 PK 003 plakalı otomobil ile 55 ADZ 304 plakalı otomobilin karıştığı kazaya 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada hukuk fakültesi öğrencisi Merve Özdemir (20) ve Ecem Korkmaz(20) hayatını kaybetti, Mehmet Enver Çeker (21), Eray Duran (20), Kudret Sarı (27) ve Berkay Cebeci (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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