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Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Asayiş 20.11.2022, 03:17
Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Bafracalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Hakkı Sağlam idaresindeki 55 BL 505 plakalı otomobil ile E.İ. yönetimindeki 55 AED 758 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Hakkı Sağlam (65) hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.