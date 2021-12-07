Samsun’da iki minibüsün çarpıştığı kazada ilginç görüntü

Samsun’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilginç görüntü ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Kargucak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Yusuf T. kontrolündeki 52 RB 633 plakalı minibüs, aynı istikamette yolun emniyet şeridinden kavşağa girmek üzere sol şeride geçen Rengi Ö. idaresindeki 55 BU 476 plakalı minibüse arkadan çarptı. Araçlar kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsler üst üste çıktı. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif yaralanan Dursun T., Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı kazada, minibüslerde yolcu olmaması muhtemel facianın önüne geçti.