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Samsun’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 14.09.2021, 11:32
Samsun’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Kılınç idaresindeki 55 ANS 89 plakalı hafif ticari araç ile Ferdi Kaya yönetimindeki 55 AAE 154 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Seçgül Karademir (35), çocuğu Deniz Karademir (14) ile Cafer Kulaca (72) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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