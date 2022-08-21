Samsun’da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1’i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi ’nde silahlı saldırıya uğrayan S.K. yaralandı. Bu sırada seken kurşun N.K adlı kadına isabet ederek kazara yaraladı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçesinin Kirazlık Mahallesi’ne ise silahlı saldırıya uğrayan Y.S. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı.

Meydana gelen iki ayrı Silahla yaralanma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.