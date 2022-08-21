banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Samsun’da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1’i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Asayiş 21.08.2022, 15:10
Samsun’da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1’i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi ’nde silahlı saldırıya uğrayan S.K. yaralandı. Bu sırada seken kurşun N.K adlı kadına isabet ederek kazara yaraladı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçesinin Kirazlık Mahallesi’ne ise silahlı saldırıya uğrayan Y.S. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı.

Meydana gelen iki ayrı Silahla yaralanma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
32°
parçalı az bulutlu