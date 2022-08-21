Son Dakika
Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bakan Soylu: "Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe’de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik"
Samsun’da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1’i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Asayiş 21.08.2022, 15:10
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1’i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi ’nde silahlı saldırıya uğrayan S.K. yaralandı. Bu sırada seken kurşun N.K adlı kadına isabet ederek kazara yaraladı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçesinin Kirazlık Mahallesi’ne ise silahlı saldırıya uğrayan Y.S. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı.
Meydana gelen iki ayrı Silahla yaralanma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.