Samsun’da HTŞ ve El Nusra operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda HTŞ ve El Nusra Terör Örgütü şüphelisi yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda HTŞ ve El Nusra Terör Örgütü şüphelisi yabancı uyruklu A.H.’nin (22) Samsun’un Bafra ilçesinde olduğunu tespit etti. Jandarma TEM Şube Müdürlüğü ekipleri A.H.’yi Bafra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.H., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Feylak Şam Grubuna katılarak silahlı eğitim aldım. 3 yıl önce kaçak yolla Türkiye’ye geldim. HTŞ ve El Nusra’ya katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme, AH.’nin ayağına elektrik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verip yurt dışı çıkış yasağı getirdi.