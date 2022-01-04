Samsun’da hırsız, imamın bilgisayarını çaldı

Samsun’da hırsız, cami imanının lojmanındaki evine girerek bilgisayar monitörü, bilgisayar kasası ve yazıcıyı çaldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, Açıklık Cami imamı Y.S.K.’nin lojmandaki evine girerek 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar monitörü ve 1 adet yazıcıyı çaldı. İmam jandarmaya şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.