Samsun’da hastane inşaatından düşen işçi yaralandı

Samsun’da hastane inşaatından düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Samsun Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan kalıp ustası Selim D. birinci kattan düştü. Yaralanan işçi, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.