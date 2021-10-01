banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar

Samsun’da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Samsun’da hamile eşini darp ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 01.10.2021, 18:06
Samsun’da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Samsun’da hamile eşini darp ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile olan 2 çocuk annesi eşi N.M.’yi darp ettiği iddia edilen A.M. isimli şahıs şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P