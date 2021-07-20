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Samsun’da hafif ticari araç su kanalına girdi: 6 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan hafif ticari aracın su kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 20.07.2021, 15:18
Samsun’da hafif ticari araç su kanalına girdi: 6 yaralı
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Samsun’da yoldan çıkan hafif ticari aracın su kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Ankara karayolu 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Öngün (47) idaresindeki 34 FF 2185 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp yolun sağındaki su kanalına girip 150 metre sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü İbrahim Öngün ile Emel Öngün, Ezgi Özdemir, Efe Poyraz Özdemir, Umut Öngün, Ecrin Masal Öngün yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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