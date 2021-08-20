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Samsun’da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari aracın yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 20.08.2021, 18:42
Samsun’da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari aracın yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler mevkii çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kaynak idaresindeki 55 AFR 515 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp savrularak yol ortasında devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Kaynak, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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