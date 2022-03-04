Samsun’da görevinden ihraç edilen zabıt katibi FETÖ’den gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun’da meslekten ihraç edilen zabıt katibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilen zabit katibi R.Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesindeki ikametinde yakalanan R.Ş. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan R.Ş., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlının Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesi’nden İstanbul Adliyesi’ne bağlanarak ilgili savcılık ve mahkemece ifadesinin alınacağı öğrenildi.