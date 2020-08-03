Samsun’da geri dönüşüm istasyonunda yangın

Samsun’da bir geri dönüşüm istasyonu alev alev yandı.

Yangın, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Güven Atık Geri Dönüşüm İstasyonu’nda saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, geri dönüşüm istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda istasyonunu sardı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla istasyonun duvarları yıkılarak itfaiyenin su sıkması için yol açıldı. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.