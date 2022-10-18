Samsun’da gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Samsun’da gasp olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Canik ilçesinde gasp olayına karıştıkları ileri sürülen H.A. ve B.V., Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. ve B.V. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.