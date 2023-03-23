Samsun’da fırınlara Ramazan denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Ramazan nedeniyle fırınları denetledi.

Samsun’da Ramazan ayında ekmek fırınlarına yönelik denetimlere ağırlık verildi. Denetimlerde işletmelerin kayıt belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları, son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri, satış koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi. Görülen eksiklikler ve olumsuz durumlarla ilgili işletme yetkililerine uyarılarda bulunuldu. Hijyen ve gramaj noktasında istenilen şartlara uymayan iş yerleri hakkında işlem başlatıldı.

Denetimler sıklaştırıldı

Denetim ile ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği’nde görevli Zabıta Komiseri Kurtuluş Lafçı, “Fırınlarımızda yaptığımız denetimlerde fiyat listesi, etiket kontrolü ve gramaj kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler bizim rutinimiz ama Ramazan ayında biraz daha sıklaştırdık kontrollerimizi. Bir taraftan hijyen konusunda da gerekli denetimleri yaparak vatandaşın gıdaya sağlıklı ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

“Denetimlerimizi artırdık"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Vatandaşımızın 11 ayın sultanı Ramazan’ı huzurlu geçirmesi için denetimlerimizi artırdık. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlamak, belirlenen şartlarda sağlıklı gıda maddelerini tüketmelerini sağlamak adına sahadayız. Tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikler ve hataları konusunda uyarıyoruz. Kurallara uyanlara ise teşekkür ediyoruz” diye konuştu.