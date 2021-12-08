Samsun’da FETÖ’nün avukat mahrem yapılanmasından 1 avukata gözaltı

Samsun’da TEM Şube Müdürlüğüne tarafından FETÖ’nün avukat mahrem yapılanmasından bir avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "avukat mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan talimat gereği Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da avukat olarak görev yapan M.A.’nın evine ve bürosuna bu sabah operasyon düzenlendi. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.’nın Salıpazarı ilçesinde bulunan ikameti ile İlkadım ilçesindeki bürosunda arama yaptı. Yapılan aramada suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan M.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.