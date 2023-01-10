Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1’i eski öğretmen 2 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock uygulaması kullanıcısı oldukları ileri sürülen meslekten ihraç edilen öğretmen A. K. ile meslekten ihraç edilen polisin eşi S.A. adlı kadın gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. ve S.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.