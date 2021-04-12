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Samsun’da FETÖ’den adliyeye sevk edilen avukata adli kontrol

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 12.04.2021, 20:34
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Samsun’da FETÖ’den adliyeye sevk edilen avukata adli kontrol

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve korona virüsten dolayı karantinada bulunduğu öğrenilen M.C.B., Samsun KOM Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve İstanbul’da avukatlık yaptığı öğrenilen M.C.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta söz konusu operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanmış, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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