Samsun’da FETÖ’den 7.5 yıl hapis cezası bulunan emlakçı tutuklandı

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir emlakçı, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan emlakçı H.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen H.D. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.