Samsun’da FETÖ’den 2’si askeri mahrem sorumlu 3 kişiye gözaltı

Samsun’da İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2’si "askeri mahrem sorumlu" 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2’si "askeri mahrem sorumlusu" olan meslekten ihraç edilen sağlıkçı ve mühendis ile kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 3 şüpheliye yönelik olarak, bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde 3 adreste operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.