Samsun’da FETÖ’den 2 kişiye adli kontrol
NÖBETÇİ MAHKEMEYE İFADE VEREN 2 KİŞİ MAHMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.
Samsun polisi tarafından, FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun’da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 5 iş yeri, 35 ikamet adresi olmak üzere toplam 40 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 38 kişi gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan Diş Hekimi B.H. ve ihraç asker Y.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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