banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Samsun’da FETÖ’den 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kapatılan askeri okul öğrenci 1 şahıs adliyeye sevk edildi.

Asayiş 30.04.2021, 12:51
2
Samsun’da FETÖ’den 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kapatılan askeri okul öğrenci 1 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları operasyon hat kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun ve Ankara’da 3 gün önce saat 23.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 emekli albay T.G., 1 meslekten ihraç olan yüzbaşı A.T. ile 2 kapatılan askeri okul öğrencileri H.U. ve S.Ç. gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen T.G., A.T. ve H.U. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan S.Ç. ise Samsun Adliyesine sevk edildi.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?