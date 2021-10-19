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Samsun’da FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 6’ya çıktı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terörle mücadele polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.

Asayiş 19.10.2021, 13:18
Samsun’da FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 6’ya çıktı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terörle mücadele polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara, Balıkesir ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında alınan talimatlar gereği Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen operasyonel faaliyette 2 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 aktif öğretmen, 1 ihraç öğretmen, 1 açıkta öğretmen ve 1avukat olmak üzere toplam 6 şüpheli İlkadım, Atakum, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 ayrı kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

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