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Samsun’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terörle mücadele polisi tarafından düzenlenen operasyonda 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi ve 1’i aktif öğretmen 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 19.10.2021, 09:35
Samsun’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terörle mücadele polisi tarafından düzenlenen operasyonda 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi ve 1’i aktif öğretmen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Samsun’da bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi ve 1’i aktif öğretmen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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