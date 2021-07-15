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Samsun’da evinin önünde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun’da yaşlı bir kadın evinin önünde düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 15.07.2021, 13:17
Samsun’da evinin önünde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Samsun’da yaşlı bir kadın evinin önünde düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabiye Şenoğlu (72) evinin önünde düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi yaşlı kadının cesedi yakınları tarafından bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaşlı kadının kafasından kan akması üzerine ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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