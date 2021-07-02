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Samsun’da evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 02.07.2021, 11:34
Samsun’da evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi bulunan S.S.’yi takibe aldı. S.S.’nin ikametinde yapılan aramada, 450 kök kenevir bitkisi fidesi, 41 kök kenevir bitkisi, 92,74 gram esrar maddesi ve 15,83 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.
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