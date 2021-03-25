banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti

Samsun’da evinde baygın bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun’da evinde baygın halde bulunan 50 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 25.03.2021, 17:23
2
Samsun’da evinde baygın bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun’da evinde baygın halde bulunan 50 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Ayşe Ekici, eşi tarafından evinin lavabosunda baygın halde bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Ayşe Ekici ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ekici’nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu