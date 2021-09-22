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Samsun’da evinde 477,69 gram bonzai ele geçen bir kişiye gözaltı

Samsun’da evinde 477,69 gram bonzai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 22.09.2021, 14:39
Samsun’da evinde 477,69 gram bonzai ele geçen bir kişiye gözaltı

Samsun’da evinde 477,69 gram bonzai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine E.K. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 477,69 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ve uyuşturucu satışından elde edilen 13 bin 955 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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