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Samsun’da elindeki tüfek düşen kadın kazara kendini vurdu

Samsun’da elindeki tüfeğin düşerek ateş alması sonucu kazara kendini vuran kadın hastanelik oldu.

Asayiş 11.08.2021, 18:57
Samsun’da elindeki tüfek düşen kadın kazara kendini vurdu

Samsun’da elindeki tüfeğin düşerek ateş alması sonucu kazara kendini vuran kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ile birlikte fındık bahçesini temizlemeye giden 2 çocuk annesi S.D. (28) yağmur yağması üzerine araçlarına binerek evlerine dönmek için yola çıktı. Fındık bahçesinde çalışırken domuzdan kendilerini korumak için yanlarında götürdükleri tüfeği alıp evlerinin önünden araçtan inen S.D. elindeki tüfeği yere düşürdü. Kazara ateş alan tüfek genç kadının sol bacağından vuruldu. 112 ekipleri tarafından ambulanslar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D. ameliyata altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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