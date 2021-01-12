Samsun’da elektrik akımına kapılan 2 kişi ölümden döndü

Samsun’da trafoda çalışma yaparken elektrik akımına kapılan 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir oto tamir servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir servisindeki arızayı gidermek için ölçüm yaptığı öğrenilen Ahmet O.(39) ve Ferhat S. elektrik akınına kapılarak yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ferhat S.’nin hafif yaralandığı, Ahmet O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.