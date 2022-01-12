Samsun’da ele geçirilen 13 bin 328 hapla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 13 bin 328 adet sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde önceki akşam çok sayıda adreste ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 13 bin 328 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı. 1’i kadın 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.