Samsun’da ekmek içine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Samsun’da yolcu otobüsünden inerken ekmek içine yerleştirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan yolcu otobüsüyle Samsun’a uyuşturucu getireceği bilgisi alınan yabancı uyruklu Mohammed N.’yi (41) yolcu otobüsten inerken ekmek içine gizlenmiş 229.59 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Olayla ilgili Mohemmed N. ile yanında bulunan Fatime S.(23) gözaltına alındı.

2 şüpheli, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Fatime S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mohammed N. ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.