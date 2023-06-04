Samsun’da düğün dönüşü kaza: 2 yaralı

Samsun’da katıldıkları düğün töreninden Giresun’a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin öndeki başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada anne ile kızı yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara karayolu üzerinde gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Samsun’un Ladik ilçesindeki düğün törenine katılıp geri dönmek için yola çıkan Erdoğan Memişoğlu idaresindeki 28 ACR 086 plakalı otomobil, önündeki Zihni Şakacı yönetimindeki 34 GN 9471 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Gülay Memişoğlu ve 15 yaşındaki kız Esmanur Turan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.