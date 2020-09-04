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Samsun’da dolmuşlara korona denetimi
SAMSUN'DA TRAFİK POLİSLERİ COVİD-19 İLE İLGİLİ DOLMUŞ ARAÇLARI ÜZERİNDE UYGULAMA YAPTI.
Asayiş 04.09.2020, 14:45
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Samsun’da trafik polisleri korona virüs (Kovid-19) ile ilgili dolmuşlar üzerinde uygulama yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında fazla yolcu taşıyan dolmuşlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri araç sürücülerini uyarıp kuralları ihlal edenlere ise ceza uyguladı.
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