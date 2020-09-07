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Samsun’da dolmuş minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
SAMSUN'DA OTOMOBİL İLE DOLMUŞ MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA CAN PAZARI YAŞANIRKEN, KAZADA ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Asayiş 07.09.2020, 08:58
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Samsun’da dolmuş minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
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